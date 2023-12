Transpordiamet: märjad teed on muutunud väga libedaks

«Teetemperatuur on kõikjal miinuspoolel, õhutemperatuur seevastu plusspoolel ning märjad teepinnad on muutunud väga libedaks,» hoiatas amet.

Pühapäeva hommikul on suuremad maanteed valdavalt soolaniisked, kuid lõikudes, kus libedusetõrje ei ole veel mõjunud, esineb härmatist ja kiilasjääd. Kõrvalmaanteedel on lumekonarusi ja jäidet.

Päeval tuleb vähese pilvisusega sajuta ilm, pärastlõunal tekib mõnel pool udu. Õhutemperatuur on 0 kuni +4, Lääne-Eesti saartel kuni +6 kraadi. Teetemperatuur seevastu on valdavalt miinuses, mistõttu on teedel libedust.