Seaduse järgi loetakse juriidiliste isikute puhul dokumendid edaspidi kättetoimetatuks viie tööpäeva möödumisel nende üleslaadimisest e-maksuametisse või nende edastamisest meilile. Praegu eeldab dokumentide kättetoimetatuks lugemine, et juriidiline isik kas avab dokumendid e-maksuametis või kinnitab e-kirjaga nende kättesaamist. Seadusega piiratakse ka füüsiliste isikute õigust saada dokumente paberkandjal. See õigus kaob, kui inimene on dokumendi juba elektrooniliselt kätte saanud. Muudatused on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril.