INTERVJUU ⟩ Keit Kasemets: kui saab, siis harvesteridega metsa ja raiume kõik maha või ei tohi metsas üldse midagi teha

Euroopa Komisjon algatas Eesti vastu rikkumismenetluse 2021. aasta kevadusuvel, 2,5 aastat tagasi. Põhjuseks laialdane ja aastaid kestnud Natura kaitse all olevate metsade rüüstamine. Kurioosumina maksti mõnel juhul pärast metsa mahavõtmist Natura 2000 toetust. Olete nüüdseks aru saanud, kelle tegevuse tõttu selline olukord, tekkis, kestis ja menetlus algatati?

Proovime järgmine-ülejärgmine nädal saata eelnõu kooskõlastusele, mis selle olukorra peaks siis muutma. Kui rääkida rikkumismenetluse sisust, siis esimeses etapis käis arutelu nii selle üle, kas EL direktiivid on õigesti üle võetud ja kas neid on õigesti rakendatud. Teises etapis on arutelu ennekõike fokusseerunud rakendamispraktikatele.