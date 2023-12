Need muudatused rõõmustavad ka metsaomanikke.

«Millest lähtudes rikkumismenetlus alustati, on ennekõike see, et keskkonnaamet nendel juhtudel, kui Natura alal esitatakse metsateatis (küsitakse raieluba – Ü. H.), ei analüüsi piisavalt raie mõju Natura ala looduskeskkonnale. Ennekõike linnustiku ja linnudirektiivi rakendamisega seoses,» selgitas Kasemets. «Proovime sel või järgmisel nädalal saata eelnõu kooskõlastusele, mis selle olukorra peaks siis muutma.»