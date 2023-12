Instituudi täpsustuse kohaselt leidis vulkaanipurse aset riigi edelaosas asuval Reykjanesi poolsaarel. «Reykjanesi poolsaarel on alanud vulkaanipurse. Seda on näha muu hulgas veebikaameratest,» seisis teadaandes. Lähedalasuv Grindaviki linn evakueeriti võimaliku purske kartuses juba novembri alguses. Sündmuskoht asub Reykjavikist mõnikümmend kilomeetrit lõuna pool.

Soome meteoroloogiainstituudi seismoloog Kristin Jonsdottir ütles Islandi rahvusringhäälingu raadiojaamale RUV, et purske kestust on raske hinnata. «Intensiivsuse ja suuruse põhjal on tõenäoline, et see kestab kauem kui kolm nädalat,» ütles teadlane. Jonsdottiri sõnul on pursked tavaliselt kõige tugevamad algfaasis.