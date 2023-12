Vanglatesse tuleb uus keelatud esemete avastamise tehnoloogia

«Meie tänased vanglad on kaasaegsed ja turvalised, kuid keskkond meie ümber muutub kiirelt. Turvalisuse hoidmiseks ja arenguks peame me kasutama ära kõik võimalused ning olema avatud uutele tehnoloogilistele lahendustele. Tehnoloogiline innovatsioon aitab edaspidi hoida põhitähelepanu õigusrikkujate taasühiskonnastamisel,» ütles vanglateenistuse juht Rait Kuuse.

Praegu kasutatakse keelatu tuvastamiseks läbiotsimisi, narkoteste, narkokoeri, röntgenseadmeid, kehaskännereid, aga olemasolevad lahendused vajavad tõhustamist. Turvalisuse tagamine on väga töömahukas ning erinevad seadmetel on omad piirangud, mistõttu endiselt satub vanglasse nii keelatud esemeid kui aineid.

Ettevõtte GScan juhatuse esimees Marek Helm sõnas, et GScani tehnoloogia muudab turvakontrolli lähiaastatel oluliselt tõhusamaks. «Unikaalne looduslikku kiirgust kasutav tehnoloogia võimaldab ohutult tuvastada skaneeritavate objektide keemilist koostist. Suudame automaatselt läbivalgustatud objektis, olgu selleks konteiner või muu saadetis, tuvastada, kas tegemist on narkootikumide, lõhkeainete või muude keelatud või ohtlikke ainetega. Meile on väga oluline oma esimesi seadmeid testida just Eestis. Koos spetsialistidega vanglateenistusest, saame vajalikku sisendit ja tagasisidet lõpparenduste planeerimiseks ja teostamiseks. Selline avaliku- ja erasektori koostöö aitab tõsta Eesti ekspordipotentsiaali, andes väärika referentsi ning vajaliku koduseinte toetuse,» lisas Helm.