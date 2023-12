Politsei otsib Tallinnas kadunud 16-aastast Jasperit

Lähedased andsid politseile teada, et 18. detsembri ennelõunal lahkus oma kodust Nõmmelt noormees, kes pidanuks minema samas piirkonnas kooli. Nooruk sinna aga ei jõudnud ning tagasi koju ta ka õhtuks saabunud ei olnud. Telefoni noormehel kaasa ei ole.

Teate laekudes asus politsei kontrollima Nõmme piirkonda. See vaadati läbi nii drooni kui ka teenistuskoeraga, praeguseks noormeest leitud ei ole. Peale südaööd leiti noormehe kindad Pääsküla rongipeatuse kandist. Jasperi otsingud jätkuvad.

Jasper on umbes 180 sentimeetrit pikk ning keskmise kehaehitusega. Tal on helebeežid juuksed. Seljas on tal pikem tume parka, jalas pruunikad püksid.