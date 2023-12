«Üheks selliseks erandjuhuks võib olla tõsise kahju vältimine metsadele, kuid on ebaselge, kas erandi saab sel juhul teha tõsise majandusliku kahju vältimiseks metsanduses ning kas selline kahju võib seisneda metsa raiumisest saadava tulu äralangemises või ülemäärases vähenemises,» arutles riigikohus. «Vaidluse all on ka see, kuidas tuleb raiutavas metsas tuvastada pesitsevad linnud, kuidas hinnata lindudele ning nende pesadele ja munadele avalduvat ohtu ning millises ruumilises ja ajalises ulatuses on piirangud selle ohu vältimiseks vajalikud.»