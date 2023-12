Raplamaal Pahklas asub eriline sotsiaalhoolekandeasutus, mis kuulub rahvusvahelisse Camphilli ketti. Seal saavad võimaluse ennast teostada ka need inimesed, kelle jaoks iseseisev toimetulek on sünnipäraselt väga keeruline või võimatu. Nüüd on nende inimeste elu juba mitmendat päeva sassi pööratud.