Saue vallas inimelu nõudnud majapõlengu põhjustas küünlaleek

Päästjad panevad südamele, et küünlaid ei tohi kunagi järelevalveta põlema jätta. Paraku on hooletus lahtise tule kasutamisel talvisel ajal sage inimohvritega tulekahjude põhjus. Küünalde paigutamisel tuleb olla hoolas. Kasutada tuleks mittesüttivast materjalist alust ja veenduda, et küünla lähedusse ei jääks süttivaid esemeid või kangaid. Kodust lahkudes tuleb küünal alati kustutada.