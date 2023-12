Transpordiamet hoiatab: teed võivad olla libedad

Varahommikul on põhi- ja tugimaanteedel nii soolaniiskeid lõike kui ka härmatist. Õhutemperatuur on Põhja-Eestis 0 kraadi juures või miinuses, mujal plusspoolel.

Teetemperatuur on kõikjal miinuses, märjad teepinnad kipuvad jäätuma ja teed on libedad. Põhja-Eesti teedel on laialdaselt härmatist.