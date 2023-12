Uurimine lõppenud: reservväelane sai õppusel kuulitabamuse halva juhuse tõttu

«Lahinglaskmistel osalejate ohutuse tagamine on kaitseväe jaoks alati kõige kõrgem prioriteet. Konkreetsesse juhtumisse ja selle suhtes tehtud distsiplinaarjuurdluse järeldustesse suhtume täie tõsidusega. See on tõsiste tagajärgedega õppetund, millega peame tulevikus lahinglaskmiste korraldamisel arvestama ning meie eesmärk on, et taolisi olukordasid enam kunagi ei tekiks,» ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem pressiteate vahendusel.