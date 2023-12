«Teisel juhul helistas venekeelt kõnelev kelm Viljandimaal elavale naisele, tutvustas end politseinikuna ning uuris, miks naine ei ole tulnud politseijaoskonda. Naisele räägiti, et tema pangakontol toimuvad kahtlased tehingud ning nende vältimiseks tuleks tal oma kontolt raha teisele turvalisele arveldusarvele kanda. Kelmid mängisid oskuslikult naise alateadvusega ning pika selgitustöö tulemusel kandiski naine 5000 eurot oma kontolt võõrale pangakontole, mille kelmid talle ette söötsid. Mõistes, et asjad ei ole õiged ja et tegu on ilmselt kelmusega, pöördus naine esmalt panka, kuid kiirmaksena tehtud ülekannet ei õnnestunud kahjuks enam tagasi pöörata. Ta vahetas oma paroolid ning tuli suures mures politseisse,» peegeldas Sass.