Laulasmaal sai autolt löögi teel liikunud jalakäija

Politsei paneb liiklejatele südamele, et viimaste päevade ilmaolud on olnud heitlikud, sajab nii vihma kui ka jäävihma, mis omakorda nii teeolud kui ka nähtavuse kehvaks muudavad. Autojuhid peavad olema sellistes oludes sõites väga tähelepanelikud ning tegema kõik endast oleneva, et teisi liiklejaid aegsasti enda ümber märgata. Niisamuti peavad ettevaatlikud olema jalakäijad. Ja kuigi mistahes valgusallikas jalakäija küljes või käes on parem, kui mitte midagi, siis kõige enam aitab ennast ikka nähtavaks teha helkur või lausa mitu ning rohkete helkurdetailidega riided.