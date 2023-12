Tallinnas muutus elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord

«Elukohajärgse kooli määramise olulised asjaolud on esmajärjekorras õpilase elukoha lähedus koolile, sama pere teiste laste õppimine samas koolis ja võimalusel arvestatakse vanemate soove. Kuni eestikeelsele õppele täieliku üleminekuni 2030. aastal on vanemal võimalus valida, kas ta taotleb lapsele kohta eesti õppekeelega koolis või eestikeelsele õppele üleminevas koolis. Lapsevanema avaldus on linna jaoks ainuke võimalus pere eelistusest teada saada ja sellega saavad lapsevanemad kindluse, et avaldades soovi panna laps eesti õppekeelega kooli, määrab linn elukohajärgseks kooliks eestikeelse kooli,» selgitas abilinnapea Andrei Kante.