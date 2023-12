Viie lapse ema jõuluajast: «Küsimus on kingisaaja vajaduste märkamises»

«Lahendusi pakkuda on lihtne, muret tühistada veel lihtsam, sest meil täiskasvanuna on ju kümneid ja kümneid kogemusi, mida oma elust olukorra «ravimiseks» jagada tahaks. Õnneks võtsin sel hetkel vastutuse enda osa eest ega öelnud lapsele sageli täiskasvanutele omaselt, et ta ise käitus valesti või et mina pakun abi, sina ei võta vastu,» sõnas Lumi.

«Kuulamine tähendab seda, et me paneme oma lood kõrvale ja võtame päriselt aega, et mõista oma partneri jagatut, isegi kui me temaga erineval meelel oleme. Päriselt kuulamine nõuab aga aega, kannatlikkust ja kuulamise harjutamist. Oluline on, et teine inimene kogeks meid nii, et ta on ära kuulatud ja tema lugu mõistetud. Seda arvesse võttes on parim jõulukink, mida perele ja lähedastele teha saame, aeg iga pereliikme päriselt kuulamiseks, märkamiseks.»