President Karis nimetas ametisse seitse uut kohtunikku

Kohtunikke ametisse nimetades ja neid õnnitledes märkis president Karis, et viimase küsitluse andmetel usaldab Eesti kohtusüsteemi üle 70 protsendi vastanutest. «Hoidke selle usalduse kõrget taset, mida teie tulevased kolleegid on juba oma tööga kätte võitnud,» ütles president Karis.

Riigipea pani uutele kohtunikele südamele, et kohtunikuametiga kaasneb suur vastutus. «Edaspidi on ka teie otsustada, mida tähendavad inimeste jaoks Eestis õigusriik ja aus kohtupidamine,» ütles president Karis. «Kui inimesed saavad aru teie lahenditest, saate vastutasuks nende usalduse.»

Riigipea avaldas heameelt, et nii palju juriste on otsustanud valida endale ühe maailma vanima, aga ka raskeima ameti – olla inimeste vaheliste konfliktide lahendajaks. «Teie senine elukäik näitab, et kohtumajad ei ole teile ka seni olnud võõrad,» ütles president Karis. «Advokaadi, prokuröri, kohtujuristi ja nõunikuna olete mitmeid aastaid osalenud kohtuvaidluste lahendamisel. Nüüd aga tuleb teil hakkama saama uues rollis - kohtunikuna.»