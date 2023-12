Uuring: 40 protsenti elanikest paneb puhastamata korstnaga oma pere ohtu

«Kahjuks ei saa paljud aru, et maja kütmise puhul ladestub korstna sisse tahm, mida on vaja sealt aeg-ajalt ära puhastada. Kui seda ei tehta, võib tahm minna põlema ja see põleb väga kõrge temperatuuriga,» rääkis Sepp.

Tema sõnul on korstnad ehitatud suitsu juhtimise lõõriks, kuid põlengu korral muutuvad need põlemiskambriks, milleks need ehitatud ei ole. «Sellisel juhul pole üldse haruldane, et need pinnad, mida me ei näe ja mis ei jahtu ka õhu käes, näiteks lagede vahelised läbiviigud, saavad väga kõrge temperatuuri osaliseks ja süttivad. Korstna korralik ja regulaarne puhastamine on ainus reaalne viis selliste tulekahjude ärahoidmiseks,“ selgitas Sepp.