Keskkonnaagentuur andis kogu Eesti kohta esimese taseme hoiatuse

Varahommikul on põhi- ja tugimaanteed peamiselt lumised, Edela-Eestis paiguti soolaniisked, kuid sõidujälgede vahel lumesegused. Mitmel pool sajab lund, Ida-Virumaal kohati tuiskab. Kõrvalteedel võib olla tuisuvaale. Teeolud on talvised ja teed on libedad, lisab transpordiamet.