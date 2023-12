Nimetatud korraldus käsitleb kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamist planeerimisseadust kohaldamata, keskkonnamõju hindamata jätmist ja Natura asjakohase hindamise algatamist.

Tegemist on ühe suurima ühiskaebusega läbi aegade. Kohtusse on pöördunud inimesed erinevaist paigust, sest harjutusväljalt kostvad plahvatused ja kahurikõmin segavad ja häirivad tugevalt igapäevast elu.

Hagejate kinnitusel on avalikkusele püütud näidata, et harjutusvälja laienemine on ainult laiendatavale alale jäävate inimeste mure ja natuke ehk häirib müra ka harjutusvälja naabruses elavaid peresid.

«Tegelikult on mürast juba praegu, kus ei ole uusi ja võimsamaid relvaliike veel kasutusele võetud, häiritud vähemalt 30 000 inimest, see on suur osa Võrumaa 35 000 elanikust. Üksnes Võrumaa kaugemates nurkades Missos ja Luhamaal ei ole suurt häiringut,» kinnitavad kohtusse pöördunud inimesed.

Samas muretsevad ka kaugemal elavad inimesed turvalisuse ja võimaliku müra tõttu tulevikus, sest Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammi järgi on plaanis hakata ka lennukitelt pommitama harjutusvälja sihtmärgialasid. Lisaks on sõjaväelased rahvakoosolekutel ja avalikult korduvalt rääkinud, et ka väljastpoolt harjutusvälja hakatakse 40-50 kauguselt üle inimeste peade ja kodude tulistama harjutusvälja sees asuvatele sihtmärgialadele.

«Võrumaale kavandatav harjutusväli on ebaproportsionaalselt suur ja kõigi planeeritud tegevuste ellurakendamisel lüüakse segi kogu senine Võrumaa elukorraldus. Suhtarvuna kogu riigi pindalasse on harjutusväljakute maht juba praegu Eestis oluliselt suurem meie sõjaliste partnerriikide vastavatest harjutusväljakute pindaladest,» märgivad kohtusse pöördunud isikut.