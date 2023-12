Põhja-Tallinnas avati uus mänguväljak

Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul töötati mänguväljaku idee välja koostöös Karjamaa piirkonna elanikega. «Uus mänguväljak pakub tegevusi erinevas eas lastele, aga ka täiskasvanutele. Mudilaste ning kooliealiste laste mängualad on teineteisest eraldi. Suuremate laste mänguala juures on ka kaks pinkidega malelauda,» ütles Pihlap ja lisas, et alale paigaldati ka lauatennise laud, mitmed pingid ja rattaparkla.