Prantslased läksid Tallinna eeskujul üle tasuta ühistranspordile

Ülemineku eel uuriti põhjalikult Eesti pealinna kogemust. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Eestis kujunenud paradoksaalne olukord, kus võimuliit likvideerib riigis tasuta ühistranspordi, kuid samal ajal vaagivad Euroopa omavalitsused Tallinna kogemust ja hakkavad seda rakendama. «Prantsusmaal on veel rida linnu ja regioone, kus tasuta ühistranspordi peale mõeldakse. Sarnaselt Montpellier’le teeb ka Tallinn suuri investeeringuid ühistransporti - kaasajastab liinivõrku, ehitab trammiteid, soetab uut veeremit,» lausus linnapea.

«Tallinn on oma elanikele pakkunud tasuta ühistransporti juba kümme aastat, kuigi alguses pälvis see palju kriitikat. Selle aja jooksul on majanduslik olukord nii meil kui ka maailmas nii palju muutunud ning tasuta ühistranspordist on kujunenud universaalne meede, millel on tugev sotsiaalne ja keskkondlik mõju,» ütles Kõlvart.

Ka Montpellier' linnapea Michaël Delafosse kinnitas, et tasuta ühistransport on oluline samm kliimamuutuste väljakutsetega toimetulekul ning tagab elanikele süsinikuneutraalse liikuvuse kättesaadavuse. «Lisaks aitab see muuta ühiskonna solidaarsemaks, võimaldades ka madalama sissetulekuga ühiskonnakihtidel täiel määral osa saada linnaregiooni elust.»

Montpellier’ linnaregioonis, kuhu kuulub lisaks Montpellier’le veel 30 ümbritsevat väiksemat omavalitsust ja kus elab pea pool miljonit inimest, on alates 2020. aasta sügisest olnud ühistransport kohalikele elanikele nädalavahetustel tasuta. Nüüd otsustati aga täielikult üle minna sellele mudelile. Tallinn kinkis Montpellier’ linnajuhtidele sel puhul rohelised kaardid, mis võimaldavad neil tasuta sõita ka Eesti pealinnas.

Sealsed kulud ühistranspordile on praegu 130 miljonit eurot aastas, mis on sarnane Tallinna omaga. Järgmise viie aasta prognooside kohaselt kasvab see 200 miljoni euroni. Praegu tehakse regioonis ühistranspordiga 55-60 miljonit sõitu aastas, kuid on ootus, et nii transporditaristusse tehtavate investeeringute kui tasuta sõiduvõimaluse toel suureneb see 20 protsenti.

Montpellier’ delegatsioon külastas selle aasta mais Tallinna. Kohtuti linnapea Mihhail Kõlvarti, transpordivaldkonda kureeriva abilinnapea Vladimir Sveti ning Tallinna transpordiameti esindajatega. Kohtumised keskendusidki tasuta ühistranspordi teemale.