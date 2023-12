Piirivalvurid tabasid Lõuna-Eestis kaheksa salaja üle piiri tulnud India kodanikku.

Sündmused said alguse eile hommikul kella 8.30 ajal, kui kohalikud elanikud andsid politseile teada, et Setomaal Veretinä ristis märgati kaheksat tumedanahalist inimest. Sündmuskohale reageerinud piirivalvurid pidasid Masluva küla kandis, umbes 1,5 kilomeetri kaugusel ajutisest kontrolljoonest, grupi välismaalasi kinni.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu ütles, et ebaseaduslik piiriületus leidis aset Setomaa vallas vastavatud piirilõigus, kuhu on rajatud küll viivitusaed ning tehtud vajalikud eeltööd seireseadmete paigaldamiseks, kuid piisaval hulgal tehnikat veel piirilõigule paigaldatud ei ole.

«Praeguseks on teada, et piiri ületati ebaseaduslikult kohas, kus on olemas küll lõiketraadiga pealt kaetud viivitusaed, kuid see üksi piiri ületamist kahjuks täielikult ei välista,» ütles Saarepuu.