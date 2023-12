Pärnu-Ikla maanteel Võistes hukkus kolmikavariis 83-aastane mees, kaks inimest sai viga

Teade raskest liiklusõnnetusest Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 154. kilomeetril Häädemeeste vallas Võiste külas laekus häirekeskusele kell 16.42. Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Nissan Pärnu suunas ning hakkas sooritama vasakpööret, ent põrkas kokku talle Ikla suunas vastu liikunud sõiduautoga Hyundai. Hyundai paiskus kokkupõrke järel paremale poole teelt välja, Nissan jäi keset sõiduteed ning talle sõitis omakorda otsa Hyundai taga liikunud Daf veok. Selle juht ei suutnud kahjuks kokkupõrget libedal teel vältida.

Liiklusõnnetuses hukkus 83-aastane Nissani juht, kes sõitis autos üksi. Hyundais oli kaks inimest, nemad said viga ning viidi haiglasse. Veoki juht viga ei saanud, ta oli kaine. Sõiduautode roolis olnud inimeste kainus selgub ekspertiisis.

Avariipaigas olid teeolud libedad, asfalti kattis kiilasjää ning sada lörtsi. Lubatud maksimaalne kiirus sel lõigul on 90 km/h.

Avarii tõttu on sündmuspaigas maantee liiklusele suletud. Politseinikud reguleerivad sündmuskohal liiklust ning juhatavad juhte ümbersõidule.

«Pühadeaegne nädalavahetus algas kurvalt, eriti ühe pere jaoks, kelle lähedane neil jõuludel kahjuks perega üheskoos aega veeta ei saa. Loodame siiralt, et õnnetuses viga saanud taastuvad kiirelt ning neil säilib võimalus pühad pereringis veeta. Siit ka üleskutse kõigile, kes veel täna ja nädalavahetusel on teel maale või perede juurde: palun võtke sõitudeks aega,» kutsus PPA Pärnu jaoskonna välijuht Margus Pani juhte üles ettevaatlikkusele.

Lähipäevade ilmaennustus lubab, et ilmastikuolud püsivad talvised, teed on libedad ning sajab lörtsi ja lund. «Kohaldage palun oma sõidukiirus ja sõidustiil vastavaks ilmaoludele, vältige järske manöövreid ning veenduge, et jõuate ettevõetud manöövri ka ohutult lõpetada. Teid kõiki oodatakse pühadeks koju,» rõhutas Pani.

Ka politsei on eesootavate pühad ajal suuremate ressurssidega maanteedel liiklust rahustamas ning tagamas, et kiirused liiga suureks ei läheks ja inimesed turvaliselt soovitud sihtkohta jõuaks.