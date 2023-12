Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Indrek Kannik vastas kohe ettekande alguses küsimusele, millest korraldajad palusid tal rääkida – kas aadetel on välispoliitikas kohta? Kanniku sõnul on, eriti väikeriigi jaoks. Liiatigi agressiivse naaberriigi kõrval.

Ta tõi välja, et kui aastatel 1994–2004 vähenes Eesti eksport Venemaale 1,5 korda ja mujale suurenes see neli korda, siis 1995. aastast suurenes Eesti sisemajanduse kogutoodang igal aastal kuni 2009. aasta majanduskriisini. Seega on väide, et Vene turu äralangemine tekitas Eestile suurt majanduslikku kahju, tema sõnul küsitav. Pigem sundis see rohkem pingutama ja otsima uusi turge, et muuta majandus efektiivsemaks.