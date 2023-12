Uus mobilisatsioon võib puudutada ka Eestis elavaid ukrainlasi

Neljapäeval kutsus Ukraina kaitseminister Rustem Umerov astuma Ukraina relvajõududesse kõiki kodanikke, olenemata nende asukohast. Ukraina kaitseministeeriumi pressiosakonna juht Illarion Pavljuk selgitas, et kaitseministeeriumil ei ole praegu kavas hakata kuidagi survestama või karistama välismaal elavaid mobilisatsiooniealisi Ukraina kodanikke, kuid ta rõhutas, et riigi kaitsmine on iga kodaniku põhiseaduslik kohustus.