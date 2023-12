Eesti Päevalehe vahendatud käsikirjas seisab näiteks möödunud aastal ka Postimehes kajastatu, et Erik Roose tagasivalimine toimus nii, et konkurss kuulutati välja alles pärast seda, kui ajakirjanik Urmas Vaino oli sotsiaalmeedias selle kohta küsinud. Saatejuhid oleks arutanud eetrikeelu saanud saates sedagi, et ERRi tulevikunägemus üheski Roose väljaütlemises või hoiakus nende hinnangul ei väljendu, kirjutas EPL.