3) Ei ole olemas sellist asja nagu hea saade. On ainult saade, mis mingile sihtgrupile meeldib. Ja see muudab ERRi missiooni sarnaseks Sisyphose ülesandega. ERRil on kohustuseks meeldida ühel ajal n-ö onu Heinole ja «Plekktrummi» vaatajale. Vahe on selles, et onu Heino ei oska kiiresti ja vaimukalt rääkida, ei saa juurdepääsu teleekraanile, aga ta vihkab «Plekktrummi» ja, oh õnnetust, on samuti Eesti elanik. Lisaks arvab onu Heino, et ERR on valitsuse käpik ja neetud liberastide pesa, aga onu Heino on ikkagi Eesti elanik. Loomulikult saavad ilma hääleta onu Heino ja glamuuri nautiv Kinoteater täiesti risti vastupidiselt aru hea saate definitsioonist.

4) ERRis ei osata oma inimesi hoida. Oh. Päriselt ka usute seda? Meedia soosib superegode keskkonda. Endast heal arvamusel olevaid inimesi on alati rohkem kui saateaegu eetris. Paratamatult tuleb teha valikuid. Palju häid inimesi on läinud ERRist ja palju vigu on tehtud, aga see on paratamatus. Kui ei oleks nemad läinud, oleks mingid muud legendid läinud. Ja siis vaatame Eesti meediamaju. Kui kusagil üldse on oma legendide kultus, siis on see ERRis. Kohati on see tüütu.