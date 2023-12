Rahandusminister Mart Võrklaev loobus 400 miljonilise eelarveaugu täitmisest maksudega. «Kuna sotsid ja Eesti 200 hakkasid kohe arutama, kas riigieelarve strateegiat (RES) tuleb hakata kohe uuesti arutama või mitte, siis minu meelest see näitab seda, et see eelarve ja need kokkulepped, mida meile demonstreeriti, oli selline väga õhuke koor, mille all valitsesid suured pinged. Juhtus nii nagu Islandil, kus sel nädalal hakkas järsku üks vulkaan purskama ja maa lõhenes. Meil oli samamoodi: niipea kui tekib mingi pragu, siis purskavad sealt välja erimeelsused. Kuulaja aga küsib, et mis vahet seal on, kas on RES kinni või RES lahti, meie igapäevast elu see ju ei mõjuta, rääkis Hõbemägi.