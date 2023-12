REPORTAAŽ ⟩ Pühadel tõbisena vanavanemate juurde pressida ei tasu. Koroonaosakonnad on eakaid täis

PERHi Covid-osakonnas on praegu enamjaolt vaid eakad, kellest paljud on algselt EMOsse hoopis teise murega pöördunud.

Põhja-Tallinna regionaalhaigla (PERH) erakorralise meditsiini osakond (EMO) on kolmapäeva pärastlõunal inimestest pungil. Kümned ja kümned mehed ja naised, noored ja eakad. Libedus on teinud oma töö: kes lonkab, mõnel on käsi paelaga kaela taha kinni seotud, kolmas hoiab peast kinni.