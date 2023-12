Sikkut möönab, et kuigi tervishoiutöötajaid napib, on rõõm täheldada, et arstiteaduskond ja tervishoiukõrgkoolid on lõpetajate seas populaarsed, nii et kabinetid tühjaks ei jää. Samas on koormus ka peale koroonaaega kõrge ning koormusnormide kokkuleppimine oleks vajalik kõigi tervishoiutöötajate jaoks.