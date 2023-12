Tapja Dmitri Zahharov peeti kinni möödunud aasta 21. detsembril. Samal päeval kuulati ta esmakordselt üle. Ülekuulamisel teatas Zahharov esmalt, et on üksnes tunnistaja ning mõrva panid toime hoopis tema tuttavad. Mees rääkis, et kohtus Eikla ja Sarapiga hotelli lähedal ning seal viibisid samuti tema kaks tuttavat.

Zahharovi seotus juhtumiga tehti kindlaks geenitesti abil. Tüdrukute riided koos mõrvarite DNA jälgedega hoidsid uurijad kõik need aastad asitõenditena alles. Ohvrite riietelt leiti kaks meessoo tunnustega genotüüpi.

Dmitri Zahharov koos politseinikega uurimiseksperimendil. «112»/telegra.ph

Täna sai teatavaks, et Zahharov mõisteti kahe koolitüdruku mõrvas süüdi ja ta saadetakse karistusena 16 aastaks range režiimiga kolooniasse. Lisaks tegid uurijad kindlaks Zahharovi kahe kaaslase osaluse kuriteos. Üks neist suri 1999. ja teine 2012. aastal.

Hõbemägi: kohtusin neidudega nende viimasel elupäeval

1989. aasta märtsi lõpus viibis Moskvas ajakirjanikuna ka praegune Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi, kes filmis Eesti võttegrupiga materjali Soome Yleisradio dokumentaalfilmile perestroika-aegsest meeleoludest.