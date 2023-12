Marko Mihkelson: Venemaa näeb Indias võimalust Lääne sanktsioonide mõju neutraliseerida

Viimati külastas Jaishankar Moskvat eelmise aasta novembris. «Kaks riiki on hoinud regulaarset tipptasemel suhtlemist, vaatamata Venemaa agressioonile Ukraina vastu. Diplomaatiliselt on India hoidnud pigem neutraalselt joont, vältides toimuva kirjeldamist kui sõda. Samas on just India maailma ühe suurima naftatarbijana aidanud Venemaal teenida vahendeid sõja jätkamiseks,» selgitas Mihkelson.

Lääneriikide kehtestatud Vene nafta hinnalae tingimustes on ainuüksi selle aasta mõne kuuga kasvanud Venemaa naftaeksport Indiasse üle 64 protsendi. «Venemaast on alates 2022. aastast saanud India suurim naftatarnija. Lisaks on New Dehli huvides hoida Venemaaga lähedasi suhteid, et tasakaalustada Hiinast lähtuvat mõju ja ohtusid. India püüab hoida tasakaalus suhteid nii autoritaarse ida (BRICSi ja Shanghai Koostööorganisatsiooni liikmena) kui demokraatliku Läänega, kasvatades samas enda majanduslikku mõjuvõimu,» selgitas ta.