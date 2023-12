Kagu piiripunkti teabeseire grupijuht Nele Tamm lausus Postimehele, et hetkel on piiripunktides tavapärane pühadeaegne piiriületus, aga jälgime olukorda pingsalt ning oleme valmis reageerima ohuolukordadele.

Tamme sõnul on käes on pikad jõulupühad ning sellega seoses on kasvanud ka piiriületajate arv.