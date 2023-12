ETV peatoimetaja: ETV ja ERR taluvad pila ja kriitikat küll

Nimelt nii meedias kui ka sotsiaalmeedias on levinud väide, et Kinoteatri «Õhtuse vööndi» viimase saate tele-eetrisse mittelubamise põhjuseks on Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) suutmatus taluda tema enda pihta sihitud kriitikat.

«ETV ja ERR taluvad pila ja kriitikat küll, seda näitab nii saatesarja pealkiri kui ka see, et pea igas saates tögati ja kritiseeriti ERRi eri teemadel,» tõrjus Oru süüdistust, et ERR on küll agar teisi kritiseerima, kuid enda pihta sihitut ei talu. «Sellest veel omakorda ülevõimendatud ja osaliselt kuulujuttudel põhineva kontsentraadi esitamine olnuks täiesti põhjendamatu. Minu kui peatoimetaja hinnangul ei vastanud saade sellele, mida tegijad olid lubanud.»