«Täpselt aasta tagasi oli Isamaa toetus 7,4 protsenti ning praeguseks on see kolm ja pool korda kõrgem ehk 26,3 protsenti. Selle sama aasta jooksul on Reformierakonna toetus langenud ligi kaks korda. Oma toetust on aastaga ning järjepidevalt kasvatanud ka sotsiaaldemokraadid, kuid üldiselt on teiste erakondade toetusnumbrid püsinud viimase aasta lõikes pigem samas suurusjärgus. Need kaks suuremat muutust on aga piisavalt kaalukad tähistamaks põhimõttelist nihet parteisüsteemis,» märkis ta.

«Selle põhjuseid me kõik üldjoontes teame. Alates 2015. aasta valimiste järgsest ajast, kui Reformierakonna toetus oli võrreldavas madalseisus, on nende toetust suuresti üleval hoidnud nendest endist sõltumatud faktorid – roll suurima opositsioonierakonnana, EKRE-le vastandumine, Ukraina sõja tulemusena muutunud julgeolekuolukord ning vastav poliitiline fookus. Üürikeseks hetkeks 2021. aasta lõpus olid sellised välised tegurid korraks kõik kadunud ja unustatud ning erakonna toetus langes ka siis märgatavalt. Taolised välised tegurid on kadunud ka praegu. Seistes silmitsi sisepoliitiliste probleemidega on erakonna toetus langenud tegelikult ootuspärasele tasemele. Kui siia juurde arvestada peaaegu tervet valijaskonda ühendav rahulolematus erakonna juhi ja peaministri tööga ning soov tema tagasi astumiseks, ei ole üllatav, et Reformierakonna toetus on just seal, kus ta on. Hetkel ei paista ka ühtegi tegurit, mis võiks selle tõusule kaasa aidata. Seega on pigem tõenäoline, et algava aasta vähemalt esimene pool möödub oravatel vägagi ebamugavate toetusnumbrite saatel. Erakonna suurimaks väljakutseks saab olema oma võimalikke valijad taaskord veenda selles, et nad on võimelised Eesti majanduse ja ühiskonna probleeme lahendama ja et neil on selleks olemas sisuline ja läbi mõeldud plaan,» selgitas Mölder.