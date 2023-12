Haapsalus pussitati jõulude ajal nelja inimest

Jõululaupäeva öösel kella ühe paiku sai politsei teate, et 48-aastane naine lõi Haapsalus korterelamus tuttavat 23-aastast meest noaga. Rünnaku tagajärjel sai mees vigastada ja ta viidi haiglasse.

Teisel jõulupühal kella 23 ajal sai politsei teate, et 46-aastane mees lõi Haapsalus korterelamus ühise joomingu ajal tekkinud tüli käigus 36-aastast meest noaga. Kannatanu vigastused olid rasked, mees viidi haiglasse. Lisaks said kannatada samas korteris olnud 51-aastane ja 36-aastane naine, kes said kergemaid vigastusi.