Tallinna kalmistutel hakkavad tegutsema elektrilised hooldusmasinad

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul juhinduti elektriliste masinate rentimisel linna keskkonnaeesmärkidest, kuid võeti arvesse nende peamist kasutuskohta. «Viie uue hooldusauto lisandumine meie tehnikaparki on küll väike, kuid see-eest oluline panus Tallinna kliimaeesmärkide täitmisesse – aina rohkem kasutame linnas elektrilist hooldustehnikat. Kalmistud on koht, kus toimuvad hooldus- ja koristustööd peavad olema delikaatsed ning külastajaid minimaalselt häirima ning elektrilised hooldusautod sobivad selleks nagu valatult,» rääkis Svet.

Kadrioru pargi direktori Ain Järve sõnul sobivad elektrisõidukid kalmistute teedele hästi. «Eks juba ammustest aegadest on arvestatud sellega, et kalmistul peab hobuse ja surnuvankriga liikumiseks ruumi olema», ütles Järve.

Sõidukid tarninud Puhastusimport OÜ tegevjuht Martin Lill märkis, et Addaxil on kogemused Põhjamaades ning ka talvistes tingimustes ei teki sõiduki ega selle akuga probleeme. «Tegemist on kompaktse, kitsa ja vaikse raamveokiga, mis on kasutajale mugav ja sobib kalmistute kitsastes oludes manööverdamiseks,» selgitas Lill.

Peale selle on nii mõnigi hauaplats igast küljest teiste kalmudega ümbritsetud, nii et sellele ei pääse kopaga ligi. Seal kaevatakse hauad labidaga, nagu seda läbi aegade on tehtud. Talvisel ajal, kui maa on külmunud, tähendab see ka seda, et külmunud pinnasekihi ülessulatamiseks tossavad kalmistutel söevannid.