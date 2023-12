VIDEO JA GALERII ⟩ Tallinnas võeti uus aasta vastu võimsa valgusetenduse saatel

Valgusetendus «Uus algus» on Eesti Valgus Agentuuri (EEVAA) kunstnike poolt loodud valgus- ja laseretendus. Sisuliselt on valgusetendus popurrii kodumaise muusikute, autorite ja esitajate loomingust. Teravam kõrv võib leida taustamuusikast Eino Tambergi fanfaare, Sander Möldri loomingut, Trad.Attack!-i ja Kristjan Järvi muusikat ning teiste tuntud kodumaiste muusikaloojate loomingut. 18 minutit kestva etenduse muusikalise tausta aitas tervikuks lihvida fantastiline eesti muusikaprodutsent Sander Mölder.

Valgusetendus on omamoodi kummardus ja visuaalne rõõmuhüüd kodumaale, rohelisele pealinnale ja positiivsusele. Nii oma olemuses kui välimuselt on EEVAA meeskond teinud etenduse positiivse ning helge. «Leidsime, et niigi pimedal ajal ei ole vaja lisada liigset dramaatilisust ja süngust. Nii muusikas, valguse liikumistes, kujundites kui ka värvides on tunda positiivsust, kergust ja värskust uue aasta saabumise puhul. Sellest ka etenduse nimi «Uus Algus»», märkis etenduse kunstiline lavastaja ja produtsent Caspar Lootsmann. Etendus on tasutamuusikasse täielikult sünkroniseeritud, mis loob Vabaduse väljakule laserite, valguse ja muusika müstilise maailma.