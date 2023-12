Tallinnas läheb lasteaia kohatasust vabastuse taotlemine lihtsamaks

Nendes Tallinna peredes, kus käib lasteaias korraga rohkem kui üks laps, kehtib alates teisest lapsest kohatasuvabastus. Kui seni kehtis nõue, et lapse ja vanema aadress peab rahvastikuregistri andmetel olema samal aadressil, siis alates uuest aastast lihtsustatakse nõudeid ja piisab sellest, kui nii vanem kui ka lapsed on Tallinna elanikud.

Abilinnapea Andrei Kante sõnul on pealinnas kehtinud kohatasuvabastus alates teisest lapsest juba ligi kaks aastat. «Kohatasust vabastuse saamiseks on jätkuvalt vajalik esitada avaldus, kuid muutsime toetuste taotlemise ja saamise peresõbralikumaks ning paindlikumaks. Senine nõue, et taotluse esitav vanem peab lapsega elama samal aadressil, on tekitanud lahkarvamusi. Kuna tegemist on tasust vabastamisega, mitte rahasumma eraldamisega ühele või teisele vanemale, pole sisulist vahet, kumb vanematest taotluse esitab ja vabastuse saab,» selgitas Kante.