PERELISA ⟩ Jõululaupäeval sündis Eesti peredesse vähemalt 15 last

Lõuna-Eesti haigla kommunikatsioonijuht Ave Abel kinnitas Lõuna-Eesti Postimehele, et ühte Võru perre sündis 24. detsembril poisslaps. Pärnu haiglas sündis üks jõululaps – tüdruk. Esimesel jõulupühal sündisid Pärnus veel tüdruk ja poiss. Üks poisslaps sündis Järvamaa haiglas.



Tartu Maarjamõisa haigla sünnitusosakonna pühad kulgesid varasemate aastatega võrreldes rahulikumalt. Jõululaupäeval sündis kaks last ja esimesel jõulupühal neli beebit.



Kuressaare haiglas sündis jõulupühade ajal kokku kolm beebit. Jõulu esimesel pühal tuli ilmale kaks tüdrukut ja teisel pühal üks poisslaps. Jõululaupäeval seal lapsi ei sündinud. Samuti ei sündinud jõululaupäeval lapsi ka Ida-Viru keskhaiglas ega Rakvere haiglas. Hiiumaa haiglas tänavu jõululapsi ei sündinud, kuid 22. detsembril nägi ilmavalgust tütarlaps.



Viljandi haiglas ei sündinud 24. detsembril samuti ühtegi last, keda traditsiooniliselt jõululapseks kutsutakse. Naistekliiniku sõnul sündis 23. detsembril siiski üks poiss ja üks laps on lähiajal sündimas.