Lumekoristuse hõlbustamiseks muudeti mitmel pool pealinnas liikluskorraldust

Vahetult enne jõulupühi mitmele Kalamaja ja Pelgulinna tänavale paigaldatud parkimist keelavad ajutised liiklusmärgid tekitasid selle kandi inimestes pahameelt. Nad osutasid sotsiaalmeedias, et parkimiskorralduse muutmise järel vähemalt esialgu soovitud tulemust ei paista.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsus teavitas elanikke muudatustest korduvalt. «Pelgulinnas ja Kalamaja asumites on ajalooliselt kitsad tänavad, mille laiust ja mahtu muuta ei saa ning kahesuunalise liikluse tagamine koos parkimisvõimalusega ei ole alati võimalik,» seisis linnaosavalitsuse 20. detsembri sotsiaalmeediapostituses.

«Probleeme läbipääsuga on nii teehooldusel, päästeteenistusel kui kiirabil. Tavapärane parkimiskorraldus ei võimalda enam kitsamaid tänavaid puhastada viisil, mis tagaks mugava liiklemise ning teehoolduse parima kvaliteedi, seetõttu muudame talviseks ajaks parkimiskorraldust,» põhjendas linnaosavalitsus.

Uued liiklusmärgid said Graniidi, Kungla, Salme, Roo ja Saue tänaval paika eelmisel nädalal. Põhja-Tallinna linnaosavalitsus avaldas lootust, et elanikud suhtuvad muudatustesse mõistvalt ning lisas: «Usume, et kõik sõidukijuhid leiavad alternatiivse parkimiskoha.»