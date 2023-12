Mõnekuuselt vähidiagnoosi saanud beebi ema: juhtuski kõige õudsem, mida ma oleks osanud karta

Et just oli loetud artiklit põletikulisest soolehaigusest ja kirjeldus vastas täpselt Kustile, helistati perearsti nõuandeliinile, kust arst uuris, kas lapse kõht on kõva või mitte. Grete ja Indrek tundsidki kõhu vasakus pooles muna. «Sel hetkel tundus maailma lõpp mõelda, et meie beebil võib olla põletikuline soolehaigus,» meenutab Grete.