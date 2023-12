Ootused valitsuse Ida-Virumaa esindajale püsivad kõrgel

Kallas ütles Postimehele, et Purga esimese perioodi ainus tööülesanne oli struktuurifondide raha tagant nügida ja seda on ta teinud väga hästi. «Tema erasektori vaadetega ja kiirete pööretega on minulgi olnud keeruline harjuda, aga ehk on just seda vaja. Ta ei lase kaks päeva mõelda, vaid tahab kohe vastuseid.»

Detsembri keskel juhtis Purga, kes on varem olnud Viru Keemia Grupi juhatuse liige ja tuntud ka SA Rohetiiger ühe asutaja ning eestvedajana, esimest korda õiglase ülemineku fondi juhtrühma. Kallase sõnul esitas ta seal küsimusi, millele ka tema ministrina vastust tahab. «Purga tööstiil on selline, et kui öeldakse, et midagi saame jõulukuuks, siis ta küsib, et aga miks aprilliks ei saa. Või kui kuskil on kakskümmend ettevõtet ja meil on neile jagada kakskümmend miljonit, siis tuleb temalt küsimus, miks neid ettevõtteid ei ole nelikümmend ja miks meil ei ole juba sada miljonit eurot. Ma ei pruugi kõigega nõus olla, aga mulle meeldib, et keegi ka mind raputab.»