Sel aastal pandi Tallinnas 13 uut kohanime

Abilinnapea Madle Lippus selgitas, et Tallinna linnavalitsuse juures tegutseva alalise nimekomisjoni ülesanne on pealinna kohanimede valiku korraldamine vastavalt Tallinna kohanimede määramise korrale. «See on korraga privileeg ja vastutus, sest sobivad kohanimed rikastavad linna kultuurilist ja ajaloolist pärandit,» ütles Lippus.