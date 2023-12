FOTOD ⟩ Vähekindlustatud ja koduta inimestele pakuti kirikus jõulurõõmu ja lõunat

Oleviste Hoolekanne korraldab koduta ja vähekindlustatud inimeste jõulupuud juba paarkümmend aastat. «Inimesed, kes on puuduses, soovivad samuti jõulurõõmust osa saada, koos jõulumuusikat kuulata, suhelda ja jõulusõnumit kuulda. Hea meelega tullakse tasuta jõulukontserdile ning jõululõunale varjupaikadest ja vähekindlustatud inimeste sotsiaalkodudest. Aga samuti tullakse kodudest, kus kogetakse puudust. Meil käivad lastega pered, kes vajavad reaalselt toiduabi,» ütles Oleviste Hoolekande asutaja Riina Solman (Isamaa).

Ta nentis, et elukalliduse tõus ja tööpuuduse kasv on pannud paljud seni toimetulevad leibkonnad ja perekonnad raskesse olukorda ning puudust kogevaid inimesi, kes toiduabi vajavad, on varasemaga võrreldes enam.