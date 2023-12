Tallinna ringkonnakohus otsustas, et töötava mootori ja põlevate tuledega auto jätmine tasulisele parkimisalale ei vabasta sõiduki juhti parkimistasu kohustusest.

Tallinna ringkonnakohus otsustas, et töötava mootori ja põlevate tuledega auto jätmine tasulisele parkimisalale on käsitletav parkimisena ning see ei vabasta sõiduki juhti parkimistasu kohustusest.