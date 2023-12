Harku metsas asuv rõngakujuline järv, mille keskel on saar, saigi nimeks Rõngasjärv. Järv on veekoguna ametlikes dokumentides kirjas juba aastaid. Muu hulgas on seal öeldud, et tegu on tehisjärvega, aga see, millal ja miks on keset metsa inimtegevuse tulemusena selline järv tekkinud, ametlikest paberitest ei selgu.

Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri (SDE) on järve tekkimise kohta kuulnud mitut varianti, kuid kindel ei saa tema sõnul olla neist üheski. «Kõige lennukam on väide, et rõngakujuline järv rajati omal ajal selleks, et kiiruisutamise olümpiavõitja Ants Antson saaks seal trenni teha. Kas see järv nüüd just selle jaoks rajati, aga olen kuulnud, et Antson olevat seal treenimas käinud,» rääkis Kuri. Teine versioon olevat tema teada see, et järv rajati selleks, et ümbruskonna turbarabasid veidigi kuivendada.