Jüri Reinvere: Euroopa on Ukraina täiesti unustanud

«Üks asi, mis toimus aastal 2023, oli see, et Ukraina unustati täiesti ära ja kujunes kinnisideeks hoopis Palestiina-teema, millest on praeguseks tekkinud peaaegu rahvuslik obsessioon, aga Ukraina on täiesti unustatud,» nentis Reinvere.

«Kui Ukraina tulebki meelde, siis sellisel poolvirilal moel – sõda kestab kuidagi kaua, kas ei peaks laskma sellele kuidagi kiirelt lõpp peale teha, et me saame rahulikult edasi elada. See on väga ohtlik mõtlemine. See sarnaneb natuke olukorraga omal ajal, kui ma läände kolisin ja nägin, kuidas inimesed võtsid endale selle hetke moekoeri ja kui need moest ära läksid, hakati neid süstile saatma. Me unustame ära kõik, mis parajasti moes ei ole ja tegeleme ainult nende küsimustega, mis moes on. See on väga-väga kuratlik ja väga ohtlik,» ütles ta.

Reinvere sõnul on selliseid mõtteid tunda ka ametnikkonnas, kes väljendavad tugevat sõjaväsimust ja tüdimust. «Mitte küll riigijuhtide tasemel, aga allpool riigipäid. Igasugused kantseleiametnikud, ministeeriumiametnikud, nende puhul on tunda kroonilist väsimust ja ebahuvi asjadega süvitsi tegeleda. Seda kõike mõjutab ka sotsiaalmeedia, mille mõju on kasvanud, kuid millel on omadus luua vildakas reaalsus. Aga reaalsusega arvestamine on kõikide probleemide lahendamise alus,» ütles Reinvere.

Reinvere sõnul muutub Euroopa Liidu sisemine nõrgenemine järjest nähtavamaks. «Läänes on kasvanud enda mitteaustamise, oma ajaloo põlastamise toon ning see on tekitanud absurdse olukorra. Migrandid, kes on Euroopasse saabunud, valivad järjest rohkem populistlikke parteisid ja leiavad sealt endale sobivaid vastuseid. Samas inimkonnal on olnud väga palju kriise, kuid on olnud ka võime kriisidest välja tulla. Loodame, et Euroopa Liidul on võimet selles globaalses maailmas kriisist välja tulla ja kasvatada ühise tegutsemise tooni,» ütles ta.