Uusaastaööl sõidavad Tallinna ühissõidukid kella kolmeni

31. detsembri õhtul on aga Vabaduse väljakul toimuva kontserdi tõttu piirkond liiklusele suletud ja seda läbivad bussi ja trolliliinid suunatakse ümbersõidule. 31. detsembri õhtul kella 21 kuni 1. jaanuaril kella kaheni on liiklusele suletud Pärnu maantee Suur-Karja ja Sakala tänava vahelisel lõigul, Estonia puiestee Pärnu maantee ja Kentmanni tänava vahelisel lõigul ning Kaarli puiestee Tõnismäe tänava ja Pärnu maantee vahelisel lõigul. Sellega seoses muutuvad ajutiselt ühistranspordiliinide liikumisteed. Kontserdi tõttu on alates kella 21 kuni päeva lõpuni suunatud ümbersõidule trolliliinid nr 1 ja 3 ning bussiliinid nr 2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42 ja 67. Alates kella 23 kuni päeva lõpuni katkestatakse trammiliiklus liinidel nr 3, 4 ja 5.